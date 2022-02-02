Вупи Голдберг отстранили от участия в телешоу из-за слов о холокосте
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Голливудскую актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в ток-шоу The View на канале ABC News из-за ее слов о холокосте, пишет The Hollywood Reporter.

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"С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи извинилась, я попросила ее подумать и узнать о влиянии ее комментариев. Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами", — заявила глава ABC News Ким Годвин, отметив, что высказывания артистки не соответствуют ценностям телекомпании.

Причиной отстранения актрисы и ведущей стало ее утверждение в эфире телепередачи The View, что холокост не был связан с расизмом. "Дело не в расе, речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку", — сказала Голдберг. Ее ремарки стали объектом критики, вскоре после этого принесла свои извинения в Twitter.

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