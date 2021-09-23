Актриса и ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Лариса Гузеева рассказала, что сталкивалась с домогательствами со стороны режиссеров во время работы в кино.

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"Взаимосвязь артистки и режиссера в то время была очень сильной. Режиссеры могли перекрыть кислород. У красивых артисток проблема, как этих домогателей убрать и не потерять работу", — вспомнила Гузеева в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

Именно поэтому, по словам ведущей, она остро реагирует на критику со стороны представительниц других профессий. "Когда пишут, какие артистки суки-проститутки… я пишу [им]: "Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка. У вас нет этого опыта", — сказала Гузеева.

Актриса добавила, что они с подругами периодически вспоминают подобные истории и выясняют, что жертвами домогательств со стороны одних и тех же режиссеров были многие молодые девушки.

"У таких преступлений нет срока давности. Они были упырями уже в то время. Это ж чистые упыри, которые понимали свою власть", — сказала актриса. "Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и с ней откровенно [разговариваешь], у нее просишь какой-то защиты… а она потом тебя сдает, и тебе потом устраивают еще больший ад", — с грустью вспомнила телеведущая.

В то же время Гузеева подчеркнула, что не будет называть имена режиссеров, которые некорректно вели себя по отношению к ней. Она отметила, что "с этим живет и держит язык за зубами", потому что "не хочет быть, как все", то есть со слезами на глазах рассказывать ради денег о моральной травме.