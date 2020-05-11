Выдали вертолеты: как обнаружилось место жительства Гарри и Меган

Место, где поселились в Лос-Анджелесе принц Гарри и Меган Маркл, наконец, обнаружено. После того, как на минувшей неделе над закрытым районом Беверли-Хиллз начали летать вертолеты, стало известно, что бывшие представители королевской семьи Великобритании празднуют день рождения сына в особняке голливудского магната Тайлера Перри. Предполагается, что он пригласил их в качестве гостей — арендная плата для герцогов Сассекских окажется неподъемной.

Как выяснил портал Page Siх, пара обосновалась в Беверли-Ридж Эстейтс, одном из престижных районов Беверли-Хиллз, — в особняке стоимостью примерно $18 млн, принадлежащем голливудскому продюсеру Тайлеру Перри. Однако по предположениям источника Daily Mail, даже арендовать особняк в тосканском стиле внук британской королевы Елизаветы II и его супруга, звезда сериала "Форс-мажоры", позволить себе не могут — ежемесячная плата составила бы примерно $250 тыс.

"Я думаю, Тайлер позволяет Меган и Гарри оставаться там в качестве гостей — поскольку это за пределами их финансовых возможностей", — предположил собеседник Daily Mail Стив Франкел, проживающий в том же районе агент по элитной недвижимости.

Сам Тайлер Перри — актер, режиссер и продюсер, создающий развлекательные шоу и сериалы для темнокожих жителей США, — сейчас находится в Атланте, где расположена его студия. Тем временем его гости уже создали в районе, жители которого выше всего ценят возможность тихой жизни вдали от любопытных глаз, некоторый ажиотаж.

Как рассказал Daily Mail Стив Франкел, несколько дней назад, когда Гарри и Меган праздновали день рождения своего сына Арчи Харрисона, тишину закрытого района Беверли-Хиллз начал сотрясать шум вертолетов — первые звуки раздались уже в 5.30. "Если это будет продолжаться, у Гарри и Меган могут появиться весьма недовольные соседи, — предположил собеседник издания. — Надеемся, папарацци сдадутся через несколько дней".

Шансов увидеть что-то интересное у уличных фотографов действительно практически нет. Дело в том, что особняк, превышающий по площади 2 тыс. кв. м, с восемью спальнями и двенадцатью ванными комнатами, расположен на вершине холма — мест, из которых на огороженную территорию имения можно было бы взглянуть хотя бы сверху, вокруг нет. Въезд на территорию района особняков охраняется, равно как и само имение Тайлера Перри, а к самому дому от ворот идет длинная дорога. "Там все настолько закрыто, что я даже не знал, что туда въехали Гарри и Меган, пока не полетели вертолеты", — признался Стив Франкел.

Потенциальное недовольство обитателей района Беверли-Ридж Эстейтс подтвердил Daily Mail и другой новый сосед Гарри и Меган, пожелавший сохранить свое имя в тайне.

"Это место чрезвычайно элитарно. Люди, которые здесь живут, очень богаты, но очень берегут тайну своей частной жизни. Такое внимание здесь не приветствуется", — сказал он.

В такой закрытой обстановке принцу Гарри, которого мир знал как весельчака, окруженного множеством друзей, может быть непривычно: дело в том, что он оказался полностью окружен людьми, с которыми близка его супруга. Как сообщают британские СМИ, теперь у Меган есть возможность регулярно видеться с лучшими подругами — Бенитой Литт, дочери которой стали крестницами герцогини Сассекской, инструктором по пилатесу Хизер Дорак, которая приезжала к Меган еще в Ванкувер, и актрисой "Форс-мажоров" Абигайл Спенсер. Все они, как и мать жены принца Гарри Дория Рэгланд, живут в Лос-Анджелесе.

У самого же британского принца друзей в Лос-Анджелесе нет — что беспокоит королевских биографов у него на родине. "Его бывшие друзья в отчаянии, — написала в прошлом месяце в Daily Mail автор книг о королевской семье Пенни Джунор. — Многие хотели бы помочь ему, но он изолировался. Это не здорово. Будь ты принц или нищий, жизнь одинока без друзей, на которых можешь положиться".