Выгнали и заблокировали. Эстонская звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро лишилась своего бизнеса

Недавно самая популярная "ведьма" Эстонии, Мэрилин Керро, удивила своих преданных поклонников и клиентов новостью о том, что она отказывается от своей популярной страницы в Facebook и своего магазина. Всем этим теперь будут управлять члены семьи Мэрилин. Теперь женщина призналась, что это была вовсе не дружеская сделка. Мэрилин лишилась магазина в результате семейной ссоры.

Мэрилин нашла для себя новый способ делиться мыслями в социальных сетях в виде блога. В нем она рассказала, что много лет была добра к своим близким, но не настолько, чтобы в какой-то момент подарить им все, что имела.

По словам Мэрилин, своей сестре Эвелин и матери Инте она платила зарплату, но со временем они стали все глубже и глубже погружаться в бизнес: "Долгие годы я доверяла сестре и матери. Им я платила по договоренности, но, как видите, меркантильность сыграла большую роль - это постепенно стало "семейным бизнесом".

"Одним движением меня заблокировали на странице, с которой я начала свой путь с вами. У меня больше нет доступа к тому месту, откуда я начала делиться своими мыслями", - объясняет Мэрилин. Она утверждает, что за всем этим стоят ее близкие.