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"Она любит незатейливое блюдо фиш-энд-чипс"
"Выпить королева тоже может": как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Foto: Reuters/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II правит Соединенным Королевством с 1953 года. Она живет в замках, дворцах и поместьях, носит массивные украшения с бриллиантами, держит чистокровных английских скакунов. Она владеет редкими предметами искусства, невероятным количеством элегантных шляпок и бесчисленным множеством ярких костюмов.

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Но даже с личным состоянием в 530 миллионов долларов Елизавета — далеко не самая состоятельная особа в своем королевстве. При этом стилю жизни монарха позавидовал бы любой миллиардер. Об аристократичных привычках королевы Великобритании пишет "Лента.ру".

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"Она любит незатейливое блюдо фиш-энд-чипс"

Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Елизавета II
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