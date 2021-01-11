AP/Scanpix/LETA/
Foto: AP/Scanpix/LETA/

Номинант на "Золотой глобус" за роль в фильме "Назови меня своим именем" Арми Хаммер вновь оказался в центре секс-скандала, однако на сей раз это действительно может стоить ему карьеры — в сеть слили переписки, в которых актер объявляет девушкам, что хочет вырвать их сердце и выпить кровь. При этом реальных доказательств, что артист действительно увлекается темой каннибализма, на данный момент нет.

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Имя американского актера Арми Хаммера, известного по ролям в фильмах "Агенты А.Н.К.Л.", "Назови меня своим именем" и "Социальная сеть", оказалось в трендах Twitter после того, как в сети появились скриншоты компрометирующих его переписок, передает Daily Mail. Из них следует, что 34-летний артист, общаясь с девушками в личных Instagram-сообщениях, проявлял наклонности к каннибализму.

("Многочисленные жертвы Арми Хаммера рассказали, что он использовал свою известность для манипуляции с целью склонения к сексу. Кроме того, он называл их "кошечками" и призывал жертв позволить ему выпить их кровь")

"Молюсь, чтобы эти новости оказались фейком. И только тогда я смогу уснуть"; "Только что увидел тред об Арми Хаммере. И на этом с меня достаточно, больше в интернет я сегодня не зайду"; "Требуется как минимум три рабочих дня, чтобы понять являются ли эти сообщения фейком или нет", — писали пользователи.

Ранее Хаммер уже несколько раз попадал в секс-скандалы. Так, в 2017 году актеру пришлось удались свой Twitter-аккаунт после того, как в сети высмеяли его лайки под БДСМ-постами, а конкретно — под записями на тему шибари (искусство связывания).

А уже минувшим летом Арми уличили в секс-переписке с россиянкой.

В СМИ тогда были опубликованы скриншоты их откровенного интернет-диалога, в ходе которого американец называл любовницу "котенком" и "маленькой шлюшкой", делал ей пошлые комплименты, а также общался на тему связывания. При этом их удаленный роман якобы длился в течение трех лет, пока актер состоял в браке. Смог ли Хаммер лично встретиться с женщиной, осталось неизвестным.

Арми Хаммер является номинантом на "Золотой глобус" за фильм "Назови меня своим именем". Также на его счету такие проекты, как "Отель Мумбаи: Противостояние", "Под покровом ночи", "По половому признаку", "Одинокий рейнджер", "Дж. Эдгар", "Ребекка", "Рождение нации" и "Роковой выбор". Актер на протяжении десяти лет был женат на модели Элизабет Чеймберс, однако летом 2020 года пара распалась. В браке у них родились два ребенка.

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