Номинант на "Золотой глобус" за роль в фильме "Назови меня своим именем" Арми Хаммер вновь оказался в центре секс-скандала, однако на сей раз это действительно может стоить ему карьеры — в сеть слили переписки, в которых актер объявляет девушкам, что хочет вырвать их сердце и выпить кровь. При этом реальных доказательств, что артист действительно увлекается темой каннибализма, на данный момент нет.

Имя американского актера Арми Хаммера, известного по ролям в фильмах "Агенты А.Н.К.Л.", "Назови меня своим именем" и "Социальная сеть", оказалось в трендах Twitter после того, как в сети появились скриншоты компрометирующих его переписок, передает Daily Mail. Из них следует, что 34-летний артист, общаясь с девушками в личных Instagram-сообщениях, проявлял наклонности к каннибализму.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t