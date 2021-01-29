Вышедшую за своего телохранителя Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи

Актрису Памелу Андерсон, вышедшую замуж за собственного телохранителя Дэна Хейхерста, обвинили в разрушении семьи. Об этом пишет New York Post.

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Бывшая сожительница мужчины, 42-летняя Кэри, заявила, что Хейхерст изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя детьми возлюбленного. "Грустно, что люди радуются за них, в то время как вся эта история началась с обмана, отрицаний и разрушения жизней всех причастных", — возмутилась она.

Бывшая возлюбленная Хейхерста рассказала, что познакомилась с ним через приложение для свиданий. У нее остался ребенок от предыдущего брака, в то время как Хейхерст растил двоих детей. Они съехались, и Кэри стала ухаживать и за детьми своего возлюбленного.

Кэри поведала, что Хейхерст и Андерсон закрутили роман через полгода после того, как мужчина стал работать на артистку осенью 2019 года. Поначалу он не служил ее телохранителем, а вместо этого занимался реновацией дома знаменитости. Мужчина якобы рассказывал Кэри, что его работодательница "сумасшедшая", и что работать на нее очень тяжело. Впоследствии, на фоне распространения в США коронавирусной инфекции, он начал оставаться у Андерсон дома по ночам. Все это время его сожительница следила за его детьми.

Позже Хейхерст признался в измене. Кэри также заявила, что мужчина не предупредил о свадьбе с Андерсон никого из родственников: "Он написал маме накануне церемонии, сказал, что женится завтра и попросил никому об этом не говорить". Бывшая возлюбленная Хейхерста узнала о свадьбе из прессы.

27 января сообщалось, что 53-летняя Андерсон вышла замуж за 40-летнего Хейхерста. Это уже шестая свадьба артистки. Приватная церемония состоялась на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, Канада.