"Выследила меня, как хищница". История звездной актрисы, заманивавшей девушек в секс-секту и севшей в тюрьму

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк приговорили к трем годам тюрьмы за участие в организации секс-культа, в котором женщин клеймили и шантажом заставляли заниматься сексом с лидером секты Nxivm ("Нексиам") Китом Раньером. Идеолог движения был приговорен к 120 годам лишения свободы; при этом Мэк признали его главным доверенным лицом, она рекрутировала для Раньера сексуальных рабынь и ломала их волю.

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О том, почему известная актриса посвятила жизнь служению "духовному гуру", что ей приходилось делать в секте и как она пыталась завербовать Эмму Уотсон, — рассказывает "Лента.ру".

Актерская карьера Мэк началась рано — в четыре года она уже снималась в рекламе на телевидении. Родители отдали ее в престижную актерскую школу, и уже в шестилетнем возрасте она снялась в большом кино — "Полицейская академия 6: Город в осаде". Первая известность пришла к Мэк благодаря эпизодической, но яркой роли в телесериале "Седьмое небо", где она сыграла подростка, наносящего себе травмы. После окончания школы в 2001 году она планировала отправиться в Лондон учиться актерскому мастерству, однако ей предложили пройти кастинг в научно-фантастический сериал "Тайны Смолвиля", посвященный юности Супермена, и 18-летней артистке досталась одна из главных ролей в телешоу.

Роль Хлои Салливан в "Тайнах Смолвиля" стала для Мэк пиком актерской карьеры — ее узнавали благодаря "супергеройскому" сериалу еще долгие годы после его завершения. "Люди относятся ко мне как к давнему другу, и это очень мило", — рассказывала она в 2017 году.

После "Тайн Смолвиля", закрывшихся в 2011-м, Мэк успела сыграть в ситкоме "Уилфред" с Элайджей Вудом и в многосерийном боевике "Американская одиссея", а также, что до ужаса иронично, появиться в сериале про основавшего культ серийного убийцу "Последователи" с Кевином Бейконом. Последним ее проектом стала озвучка одной из героинь в мультсериале "Затерянные в стране Оз", после чего участие Мэк в Nxivm и ее преступления были преданы огласке.

Чайник и чашки

Foto: Kadrs no filmas

В секту Мэк вступила еще во время съемок "Тайн Смолвиля", проходивших в Ванкувере, — Nxivm тогда активно расширялся на север Америки, и крупный канадский город был лакомым кусочком. Над созданием "северного крыла" несколько лет трудились канадская актриса Сара Эдмондсон и предпринимательница Барбара Буше; именно к ним Мэк пришла в 2006 году. Тогда актрисе было всего 23 года. Привела ее в Nxivm давняя подруга и ровесница, коллега по "Тайнам Смолвиля" Кристин Крук (известна по комедии "Евротур"), игравшая в сериале Лану Лэнг. Крук вступила в Nxivm незадолго до Мэк, в том же году, однако, по ее словам, покинула группу "до того, как там произошло что-либо нелегальное".

Начиналось все довольно безобидно: встречи Nxivm для новичков маскировали под семинары по саморазвитию для женщин под названием JNess. Никаких свечей и адептов в балахонах — офисное помещение, стулья, кофе и чай. На мероприятии выступала Нэнси Зальцман, бывшая медсестра, которая вместе с Раньером стала соосновательницей культа в 1998 году. Она затирала слушателям избитую байку "про чайник и чашки" — о том, что женщины по природе своей моногамны, в то время как мужчинам необходимо иметь много партнерш, чтобы "распространять свое семя". Организаторы встречи знали, что к ним пришла знаменитость (Мэк в то время снималась уже в пятом сезоне "Тайн Смолвиля"), за обработку актрисы взялась дочь Зальцман Лорен, тоже входившая в высшие круги Nxivm.

За пару дней Лорен и Эллисон стали чуть ли не лучшими подругами. По окончании семинара актрису пригласили отправиться на частном самолете в Олбани, штат Нью-Йорк, чтобы встретиться с лидером движения Китом Раньером. Одна из бывших участниц культа рассказывала, что через несколько недель, возвращаясь в Олбани, с удивлением обнаружила, что Мэк все еще находится в компании Раньера, — актриса сказала ей, что "отлично проводит время".