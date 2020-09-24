Американский актер Эдриен Броуди рассказал в соцсетях об испытании вакцины против COVID-19, после которой ощутил необычные побочные эффекты.

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В Instagram актер сообщил, что стал добровольцем в испытаниях разработанной в России вакцины, которую получил 22 сентября. Описывая свое состояние, Броуди рассказал о побочных эффектах и внезапно перешел на русский язык. "Чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши", - написал артист.

Пост привлек внимание множества русскоязычных пользователей, оценивших чувство юмора голливудской кинозвезды, и поставил в тупик англоязычных поклонников Броуди, которые просят в комментариях разъяснить им смысл русских фраз.