Американский актер Эдриен Броуди рассказал в соцсетях об испытании вакцины против COVID-19, после которой ощутил необычные побочные эффекты.
В Instagram актер сообщил, что стал добровольцем в испытаниях разработанной в России вакцины, которую получил 22 сентября. Описывая свое состояние, Броуди рассказал о побочных эффектах и внезапно перешел на русский язык. "Чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши", - написал артист.
Пост привлек внимание множества русскоязычных пользователей, оценивших чувство юмора голливудской кинозвезды, и поставил в тупик англоязычных поклонников Броуди, которые просят в комментариях разъяснить им смысл русских фраз.
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I thought I should let everyone know that yesterday I volunteered for the vaccine trials for Covid-19, held here in the Long Island area. The vaccine is one that was created in Russia. I received my first shot yesterday at 4:00 pm, and I wanted to let you all know that it’s completely safe, with иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши. #дешевка #vaccine