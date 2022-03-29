"Я был не прав". Уилл Смит извинился за драку на церемонии "Оскара", но его ждет расследование

Американская киноакадемия осудила выходку актера Уилла Смита на церемонии вручения премии "Оскар" воскресенье вечером и начала расследование инцидента. Смиту не понравилась шутка, прозвучавшая со сцены в адрес его жены, и он дал пощечину ведущему, комику Крису Року прямо в разгар церемонии. Актер принес извинения, но скандал набирает обороты.

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В своем заявлении киноакадемия сообщает, что изучит все обстоятельства произошедшего и возможные последствия в соответствии с законом штата Калифорния и приемлемыми для нее нормами поведения.

В комментарии для Би-би-си одна из организаторов церемонии вручения премий сказала, что подобные случаи дискредитируют самое значимое событие Голливуда. "Смит привлек к себе все внимание. Я не думаю, что [церемония вручения призов киноакадемии] - место для насилия. Большинство людей были шокированы. Там были дети. У всех нас был праздник", - сказала она на условиях анонимности.

В кодексе американской киноакадемии сказано, что сообщество выступает "категорически против любых форм оскорблений, преследований или дискриминации, включая действия, нарушающие номы приличия".

Позднее Уилл Смит извинился перед Роком, назвав свои действия неприемлемыми и непростительными.

"Я бы хотел публично извиниться перед тобой, Крис. Я преступил черту дозволенного и был неправ", - сказал Смит в официальном обращении, размещенном в "Инстаграме".

Он объяснил свое поведение тем, что "не смог вынести шутку относительно заболевания моей жены и эмоционально отреагировал". После извинений Смит добавил, что "в мире любви и доброты нет места насилию".

Что произошло?

В ходе 94-й церемонии вручения "Оскаров", которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе, ее ведущий Крис Рок неудачно пошутил по поводу прически жены Уилла Смита Джады Пинкетт Смит.

У Джады почти нет волос, так как она страдает алопецией - заболеванием, приводящим к их хроническому выпадению.

Рок со сцены сказал, что с такой прической она могла бы сниматься в картине "Солдат Джейн-2". Это был отсыл к тому, что в оригинальной картине исполнившая главную роль Деми Мур была подстрижена почти под ноль.

Не успел Рок закончить свою мысль, как на сцене появился Смит и ударил его по лицу. Вернувшись на свое место, он прокричал ведущему в очень грубой форме, чтобы тот больше не смел упоминать имя его жены.

Крис Рок пытался отшутиться, сказав, что они с Смитом обеспечили церемонии бешеный рейтинг.

Позднее в соцсетях стали распространяться предположения, что ссора была постановочной, то есть придуманной организаторами для поднятия интереса к шоу. Однако удар Смита по лицу Рока не выглядел как трюк, а прозвучавшая в прямом эфире нецензурная лексика явно противоречит принятым на оскаровской церемонии нормам.

В тот вечер Уилл Смит еще раз поднимался на сцену, чтобы принять золотую статуэтку в номинации "лучший актер". Это первый "Оскар" в карьере актера.

Реакция в Голливуде

Большинство коллег Уилла Смита осудили его несдержанность. Первыми свою негативную реакцию выразили Тайлер Перри и Дензел Вашингтон, тоже номинировавшийся в этом году в категории "лучшая мужская роль".

Режиссер и сценарист Маршалл Херсковиц на утро после церемонии написал в "Твиттере": "Я призываю Академию, членом которой я являюсь, применить дисциплинарные меры в отношении Уилла Смита. Он опозорил все наше сообщество".

Прозвучали также призывы к академикам забрать у Смита врученный ему накануне "Оскар". Однако звезда Голливуда Вупи Голдберг сказала, что это вряд ли случится, хотя актера, безусловно, ждут другие последствия.

Актриса комедийного жанра Тиффани Хаддиш заявила, что поступок Уилла Смита - самое прекрасное из всего, что ей доводилось видеть, так как он заступился за свою жену.