Я это умею! Линда Мурниеце ищет работу и мечтает управлять замком
Foto: Privātais arhīvs

Управляющая гостиницей Hotel Roma и рестораном Mazais Otto Линда Мурниеце ищет новую работу. Пока неактивно, пояснила она Delfi, но надеется, что найдет работу своей мечты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В принадлежащей азербайджанской компании гостинице Линда "хозяйничает" с 2013 года. В марте прошлого года отель выставили на продажу, но желающих приобрести его пока не нашлось. Ну а Мурниеце тем временем подыскивает новое место и уже побывала на собеседовании.

"Пока поиск работы теоретический. Когда отель продадут, этот период для меня закончится. Но сейчас я не могу его оставить - здание нужно поддерживать в хорошем состояние, да и ресторан работает, насколько это возможно в нынешних условиях", - поделилась экс-министр.

Мурниеце думает, что найти новую работу будет не так легко. "На этот случай есть план "Б" - моя сельская недвижимость". Но мечтает она все же управлять замком или поместьем. "Я это умею!", - с уверенностью заявляет Линда.

Предыдущий опыт работы у нее очень разнообразный. Карьеру начала со службы в полиции, затем была руководителем проектов в банке, после чего несколько лет занималась политикой и даже занимала посты министров внутренних дел и обороны. Уйдя из политики, ушла в гостиничный бизнес.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (17) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту