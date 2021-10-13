Я это умею! Линда Мурниеце ищет работу и мечтает управлять замком

Управляющая гостиницей Hotel Roma и рестораном Mazais Otto Линда Мурниеце ищет новую работу. Пока неактивно, пояснила она Delfi, но надеется, что найдет работу своей мечты.

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В принадлежащей азербайджанской компании гостинице Линда "хозяйничает" с 2013 года. В марте прошлого года отель выставили на продажу, но желающих приобрести его пока не нашлось. Ну а Мурниеце тем временем подыскивает новое место и уже побывала на собеседовании.

"Пока поиск работы теоретический. Когда отель продадут, этот период для меня закончится. Но сейчас я не могу его оставить - здание нужно поддерживать в хорошем состояние, да и ресторан работает, насколько это возможно в нынешних условиях", - поделилась экс-министр.

Мурниеце думает, что найти новую работу будет не так легко. "На этот случай есть план "Б" - моя сельская недвижимость". Но мечтает она все же управлять замком или поместьем. "Я это умею!", - с уверенностью заявляет Линда.

Предыдущий опыт работы у нее очень разнообразный. Карьеру начала со службы в полиции, затем была руководителем проектов в банке, после чего несколько лет занималась политикой и даже занимала посты министров внутренних дел и обороны. Уйдя из политики, ушла в гостиничный бизнес.