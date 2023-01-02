В телевизионном интервью перед выходом своей книги "Запасной", отрывки из которого показал телеканал ITV, принц Гарри сказал: "Я бы хотел вернуть своего отца и своего брата".

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Он также утверждает, что "они не проявили абсолютно никакой готовности к примирению", хотя из показанного короткого отрывка можно только догадываться, о ком именно идет речь.

Эти слова принца прозвучали в его беседе с Томом Брэдби из британского телеканала ITV, а также в интервью американской телекомпании CBS. Оба интервью выйдут в эфир 8 января, за два дня до публикации автобиографии.

Полные тексты обоих разговоров пока недоступны, и поэтому не совсем понятно, что именно имел в виду принц Гарри.

Букингемский дворец тоже не внес ясности, отказавшись от комментариев.

Во "взрывоопасной", по версии CBS News, беседе с журналистом программы "60 минут" Андерсоном Купером, Гарри утверждает, что его предали.

"Проводились брифинги, были утечки и подбрасывались истории против меня и моей жены", - утверждает принц.

"Девиз семьи "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй", но это всего лишь девиз, - сказал принц Гарри. - Они будут беседовать с корреспондентом, буквально с ложечки скармливать ему информацию, тот напишет историю, а в конце скажет, что обратился в Букингемский дворец за комментариями. Но вся история - это и есть комментарий Букингемского дворца".

"Поэтому, когда на протяжении последних шести лет нам говорят: "Мы не можем опубликовать заявление, чтобы вас защитить", но это делается для других членов семьи, наступает момент, когда молчание становится предательством".

Телеканал ITV утверждает, что в интервью затрагиваются личные отношения принца Гарри и ранее не публиковавшиеся подробности, связанные со смертью его матери Дианы, принцессы Уэльской.

Автобиография принца Гарри "Запасной", в которой, как ожидается, будут приведены подробности разногласий с его старшим братом принцем Уильямом, выйдет 10 января.

Издательство Penguin Random House назвало книгу "знаковой публикацией, полной прозрений, откровений, самоанализа и выстраданной мудрости о вечной силе любви, преодолевающей горе".