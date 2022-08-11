"Я играю в московских театрах". Геннадий Хазанов опроверг слухи о своей эмиграции

Актер и пародист Геннадий Хазанов, который сейчас находится в Латвии, опроверг домыслы о своей эмиграции из России. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.

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Народный артист РСФСР добавил, что будет участвовать в постановках театра "Ленком" в новом сезоне. "Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", — отметил Хазанов.

В марте 76-летний артист уехал из России и уже несколько месяцев проживает в Латвии. По словам ближайшего окружения актера, здесь он проходит лечение, однако какие-то подробности о его заболевании неизвестны. Латвия присутствует в жизни Геннадия Хазанова уже давно. У актера много лет в собственности квартира в Юрмале. Также актер участвовал в двух постановках Рижского русского театра.

Напомним, что свой 70-летний юбилей Хазанов отмечал в Кремле, где Путин "по поручению многомиллионной армии поклонников" наградил именинника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. В ответ Хазанов вручил Путину императорскую корону, которую президент тут же водрузил на голову самому артисту. Позже Хазанов настаивал, что это была шутка…