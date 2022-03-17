"Я люблю русских, поэтому должен сказать вам правду". Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам
Foto: Vida Press

Актер Арнольд Шварценеггер записал девятиминутное видеообращения к россиянам и опубликовал его в своем аккаунте в Twitter. Издание “Холод” приводит перевод.

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"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина — страна с президентом еврейского происхождения. Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имущие в Кремле начали эту войну. Это не война российского народа".

Он также говорил об обстрелах и бомбардировках украинских городов, жертвах среди российских военных. Шварцнеггер обвинил российские власти во лжи гражданам страны, в том числе военным, которых отправили в Украины.

"Когда я смотрю на то, как детей вытаскивают из руин, я думаю, что смотрю документальный фильм об ужасах Второй мировой войны. А не сегодняшние новости", — сказал актер.

Он также вспомнил историю своего отца, воевавшего на стороне нацистской Германии в Ленинграде: "Когда мой отец прибыл в Ленинград, он был накачан ложью своего правительства. Когда он покинул Ленинград, он был сломлен, физически и морально. Он прожил остаток жизни в боли".

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