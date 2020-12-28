Я мужчина свободный. Николай Басков рассказал об участии в групповом сексе
Foto: Sputnik/Scanpix

Российский певец Николай Басков в эфире программы "Музыкалити x Вопрос ребром" рассказал о своей интимной жизни.

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В новогоднем выпуске программы Максима Галкина участникам задали провокационный вопрос: был ли у кого-то из гостей групповой секс. Басков ответил положительно.

"В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный", — добавил эстрадный певец. Он также отметил, что занимался сексом одновременно с двумя девушками.

Ранее Николай Басков объявил о готовности к новому браку и о желании завести детей. "Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену", — признался артист. Он заявил, что будущая супруга должна быть с ним на одной волне, в то время как ее внешность не имеет для исполнителя большого значения.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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