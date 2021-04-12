"Я не дилдо". После сообщения о разводе Гобземса донимают поклонницы

Латвийский политик Алдис Гобземс, который несколько дней назад сообщил о разводе, пожаловался на настойчивое проявление внимания со стороны женского пола.

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7 апреля лидер партии "Закон и порядок" поделился в соцсетях эмоциональной публикацией, где пожаловался на нехватку приватности. По его словам, после известия о его расставании с супругой Кристой женщины стали настойчиво приглашать его дружить.

"Сегодня получил семь приглашений, - пишет Гобземс. - Девушки, я не дилдо, я живой человек. Помимо железобетонной нервной системы у меня есть чувства, ощущения, эмоции. Я люблю, влюбляюсь, скучаю, грущу и испытываю всю гамму чувств. Но мои умственные способности и стойкость характера позволяют выбирать, когда быть рациональным, а когда нет. Дайте мне пожить самому с собой. Зачем говорить это публично? Рационально я понимаю, что являюсь публичным человеком, и обсуждений не избежать. Лучше сказать самому, не прячась".

Политик также сообщил, что не станет сразу отвечать на полученные приглашения. "Надо выиграть этот решающий матч моей жизни, - пояснил он. Как для мужчины с целями для меня это важно. Не могу лгать себе и отказаться от этой цели. Такова моя жертва - не бояться своего жизненного пути, задачи и голоса сердца. Знаю, что дети будут мной гордиться, стоя у могилы".

Часть подписчиков в комментариях поддержали Гобземса, однако некоторые на высокопарный слог отреагировали насмешками и непониманием. "Воспринимать приглашение дружить как домогательство - это нарциссизм", - оценила пост Гобземса одна из комментаторов.