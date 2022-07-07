"Я не могу помнить всех". Брэд Питт признался в редком неизлечимом заболевании

В недавнем интервью для GQ 58-летний Брэд Питт признался, что страдает прозопагнозией — редким расстройством восприятия, при котором человек утрачивает способности узнавать лица, но узнает предметы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Голливудскому актеру никогда не ставили официального диагноза, но проблеме уже не один год, он уже рассказывал о ней еще в 2013 году. Заболевание обычно проявляется при рождении, и его последствия сказываются на протяжении всей жизни.

Хуже всего, по словам актера, что проблема носит социальный характер. По словам Питта, он пытается запоминать новые лица изо всех сил — но ему это не удается, что ставит актера в неловкое положение и заставляет испытывать чувство стыда.

Питт беспокоится, поскольку из-за этого некоторые считают его чересчур "отстраненным, недоступным, и поглощенным в свои мысли". "Так много людей ненавидят меня, потому что думают, что я их не уважаю. Слишком много людей я вывожу из себя. Ты слышишь такие слова: "Ты эгоист. Ты тщеславен". Но для меня это непонятно. Я не могу помнить всех", — жаловался он еще почти 10 лет назад. Но теперь оказалось, что проблема это скорее медицинская.

Не так давно Брэд Питт заявил, что его кинокарьера, вероятно, подходит к концу. Актер в последнее время начал активно думать об уходе на пенсию и завершении работы в киноиндустрии.