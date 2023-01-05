10 января выходит Spare - автобиография принца Гарри, которая, как предполагают СМИ, наделает много шума. Больше всего опасений книга вызывает в королевской семье Великобритании. И, судя по фрагменту, опубликованному в Guardian, опасения не беспочвенны.

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Как пишет газета, в этом отрывке Гарри подробно описывает один из скандалов, когда старший брат принца Уильям напал на него.

Инцидент произошел в 2019 году, на тот момент ссоры между братьями из-за женитьбы Гарри на Меган Маркл уже были частыми. Уильям пришел к младшему брату - он был уже на взводе, и они в очередной раз повздорили. В книге Гарри рассказывает, что Уильям называл Меган сложной, грубой и резкой, словно попугай повторяя все, что о ней тогда писала пресса. Затем, пишет Гарри, Уильям схватил его за воротник и толкнул на пол. В результате младший брат получил травмы, упав на собачью миску - она раскололась и осколки порезали ему спину.

В споре Уильям также пытался убедить Гарри, что хочет ему помочь. "Ты серьезно? - ответил Гарри. - Помочь мне? Извини, ты это так называешь? Помощь?" Он также упрекнул старшего брата, что тот ведет себя, как наследник, и совершенно не желает понять чувства брата в роли запасного. Именно к этому слову отсылает и название книги.

Слово spare (запасной) происходит от старой поговорки в королевских и аристократических кругах: первый сын — наследник титулов, власти и состояния, а второй считается запасным, если с первенцем что-нибудь случится

После этого Гарри попросил Уильяма уйти. Тот вскоре вернулся - извинился и сказал, что сожалеет. И добавил, что Меган об этом говорить не надо. "Ты имеешь в виду, что напал на меня?", - спросил Гарри. "Я не нападал на тебя, Гарольд", - ответил его брат.

Жене Гарри ничего сначала не сказал, но она увидела царапины и синяки. Узнав о произошедшем, по словам Гарри, Меган не была удивлена ​​или рассержена: "Она была ужасно грустной".

Как пишет Guardian, именно то, что Гарри всегда был "запасным", является объединяющей темой его книги. В ней он вспоминает историю, как его отец после рождения младшего сына сказал своей жене, принцессе Диане: "Прекрасно! Вы дали мне наследника и запасного - моя задача выполнена".

Как отмечает издание, недавно Гарри заявил, что хотел бы "вернуть своего отца и брата", однако это маловероятно, учитывая его откровения в автобиографии. В книге он также вспоминает встречу с Чарльзом и Уильямом после похорон принца Филиппа в апреле 2021 года. Отец стоял между враждующими сыновьями и просил их: "Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в страдание".