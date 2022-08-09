Я не подаю ему руки с 2001 года. Борис Бурда о Вассермане, войне и Галкине

13 августа в зале гостиницы Radisson Blu Daugava выступит украинский писатель и телеведущий Борис Бурда. В экспресс-интервью эстонскому порталу Delfi он рассказал об отношении к событиям в Украине, ссоре с Анатолием Вассерманом и почему Галкин молодец.

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Борис Бурда родился 25 марта 1950 года в Одессе. Закончил школу, музыкальную школу, физматшколу и политехнический институт. В составе знаменитой одесской команды "трубочистов" конца 60-х и начала 70-х стал чемпионом СССР по КВН, а также получил золотую медаль победителя сезона чемпионов КВН.

Также он - обладатель трех "Хрустальных сов" телевизионного шоу "Что? Где? Когда", "Бриллиантовой совы", специальной "Хрустальной совы памяти В. Я. Ворошилова" - за вклад в развитие интеллектуальных игр. Был неоднократным победителем телевикторины "Своя игра". В этой передаче в 1995 году выиграл 5 игр подряд, за что получил в качестве приза автомобиль.

В программе рижского мероприятия будет несколько тематических блоков, много любопытных фактов, познавательной информации, ответы на вопросы участников. Борис Бурда покажет несколько простых и доступных всем интеллектуальных игр. Гость не только поделится собственным опытом, но и расскажет об общих принципах, которые постиг в жизни и которые касаются не только его, но и любого человека.

Борис - автор и ведущий более 350 выпусков кулинарных телепрограмм. Они в течение многих лет демонстрировались в Украине, Беларуси, России, Израиле, США и многих других странах. На настоящий момент у него вышли в свет 14 книг общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. На мероприятии Борис Бурда приготовит что-то из своих фирменных блюд.

О вашей позиции по Украине. Выражаете ли вы ее публично, какова она?

По Украине моя позиция совершенно ясна. Я не поддерживаю войну и агрессию России, тут все очевидно, даже нечего обсуждать. Других точек зрения быть не может.

Ваш бывший коллега по интеллектуальным играм Анатолий Вассерман придерживается совершенно другой точки зрения и с 2021 года является депутатом Госдумы России. Вы с ним еще общаетесь, осуждаете ли его позицию?

Вассерману я не подаю руки и не пускаю его на порог дома с 2001 года. Он душевнобольной, мне это уже говорили, когда я с ним познакомился. И то, что он делает, - конечно, осуждаю. Он много каких вещей наделал странных и неправильных, так что мне с ним совершенно не о чем общаться. Но я не хочу ему пиар устраивать, говоря про него.

Сейчас с оглушительным успехом в странах Балтии проходят гастроли Максима Галкина. Как вы относитесь к его позиции?

К Максиму Галкину я отношусь с пониманием и уважением. Желаю ему только здоровья. Его позиция для меня понятна - он молодец, что ее высказывает. Больше всего из общения с Максимом мне вспоминается тот период, когда он вел известную интеллектуальную передачу на российском телевидении. Если ко мне звонили гости его передачи за подсказкой "звонок другу", то в 100% случаев я отвечал правильно.