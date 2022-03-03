Народный артист России Иван Краско, которому в этом году исполнится 92 года, высказал свою позицию по поводу военного конфликта между Россией и Украиной.

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" Стараюсь держать себя в руках, чтобы не ругаться матом при дамах и не унывать, но события, начиная с 24-го февраля, оставляют желать лучшего, – заявил актер в разговоре с изданием "Собеседник". – Кто считает, что у народного артиста может быть другая позиция, ошибаются, мягко говоря. Я с совестью в ладу".

Он также рассказал, что хорошо помнит помнит войну и блокаду - в то время он был подростком. "Мы с моей бабушкой собирали в лесу хворост, чтобы не погибнуть от холода, голода уже не ощущали. Неужели опыт Великой Отечественной войны никого не научил? Я всегда думал, что после такой кровавой вехи, вряд ли кто дерзнёт оторвать чеку гранаты, передёрнуть затвор автомата. Горд теми, кто не поддерживает происходящее", - говорит Краско.

Он также выразил поддержку антивоенной позиции Ивана Урганта, которого хорошо знает с детства: "Целиком и полностью поддерживаю Ваню Урганта в его высказывании против известных событий. Ванька, ты не подвел меня, мальчик, не оказался двуличным лицемером, который в угоду мамоне будет лебезить или жить как премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина.

Ванька меня называет дедушкой, а я его внуком, он вырос у меня на глазах. Ване в детстве читали правильные книги, поэтому он с детства рос честным парнем, в семье Ниночки Ургант другого и не могло быть. Популярность, правда, меняет человека, но Ваня не поддался искушению звона монет, он остался порядочным человеком, неравнодушным к чужому горю. Люди с силой духа – не трусы и не шариковы, для которых существуют вечные ценности – занимают сейчас равно такую позицию как Иван Ургант. Всем желаю мирного неба".