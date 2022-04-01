Я сделал достаточно. Джим Керри завершает кинокарьеру
Foto: Vida Press

Американский актер Джим Керри заявил об окончании карьеры. "Я сделал достаточно", - говорит он.

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О желании уйти из кинематографа артист случайно обмолвился во время интервью Access Hollywood, в котором обсуждался выход второй части ленты "Соник в кино" с его участием.

"Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно", — сказал Керри, которому в январе исполнилось 60. И добавил, что готов сделать исключение для сценариев фильмов, которые людям было бы важно увидеть. В том числе и биографической ленты о Долли Партон, которая как-то упоминала, что именно Джим Керри должен сыграть Портера Вагонера - легенду музыки кантри и человека, который открыл талант Партон и сделал из нее звезду.

"Я мог бы продолжить, но у меня перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я люблю рисовать, очень люблю свою духовную жизнь, и чувствую — это вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости — с меня достаточно. Я сделал достаточно. Мне всего хватает", - сказал Керри.

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