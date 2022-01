"Я сверxновая звезда". 10 цитат Дэвида Боуи в годовщину смерти артиста

Сегодня исполняется пять лет со дня смерти Дэвида Боуи, чье творчество до сих пор помнят и любят поклонники по всему миру. Вспоминаем, что мы узнали о Боуи за эти пять лет, а также публикуем несколько самых ярких цитат великого музыканта.

Дэвида Боуи кремировали в январе 2016 года. Музыкант хотел, что ни его семья, ни друзья не присутствовали на церемонии. Он оставил завещание, в котором просил, чтобы его прах развеяли в Индонезии на Бали по буддистским ритуалам, однако местонахождение его пепла останется тайной.

В течение недели после смерти Боуи 19 его альбомов вошли в чарты в Великобритании. Больше всего людей вспомнили его четвертый альбом Hunky Dory, выпущенный в 1971 году. В него вошли песни Life On Mars, Changes and Oh, You Pretty Things!.

В январе 2017 года стало известно, что Дэвид Боуи станет первым сольным артистом, в честь которого Королевская почта Великобритании выпустит именную серию марок. На марках использованы изображения обложек таких альбомов музыканта, как Hunky Dory и Aladdin Sane. Эта акция была приурочена к юбилею музыканта, которому в 2017 году исполнилось бы 70 лет.

В 2018 году песни "Space Oddity" и "Life on Mars?" звучали во время запуска ракета-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. В ракете находился личный электромобиль владельца компании, Илона Маска, за рулем которого сидел манекен в скафандре SpaceX названный "Starman" (в честь еще одной песни Боуи).

В начале января 2020 года британская компания звукозаписи Parlophone Records сообщила о решении выпустить два диска с редкими и ранее не издававшимися произведениями Боуи: альбом "Is It Any Wonder", включающий в себя шесть треков (среди которых ранее неизданная версия песни The Man Who Sold The World) и альбом "ChangesNowBowie", в который вошли девять композиций, записанных Боуи во время репетиции к концерту в Madison Square Garden в Нью-Йорке в 1996 году.

Существует три посмертных альбома Боуи. Первый из них — это лайв-альбом "Liveandwell.com", записи для которого были сделаны с концертов в Нью-Йорке, Амстердаме, Рио-де-Жанейро и Великобритании. Второй концертный альбом музыканта под названием "Ouvrez Le Chien" записали 13 октября 1995 года во время выступления в Далласе, штат Техас. Третий посмертный альбом "Something In The Air" был опубликован в 2020 году. В него вошли 15 треков, записанные во время концерта, который Боуи дал 14 октября 1999 года в музыкальном салоне "Элизе-Монмартр" на бульваре Рошешуар в Париже.

Foto: Vida Press

Так говорил Боуи: