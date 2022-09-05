"Крым, ты скажи чей Крым?" — такую песню написал Андрей Данилко для новой украинской комедии с участием Верки Сердючки. Ее прокат должен был стартовать в Киеве 24 февраля — не успел. Как и многие его коллеги, артист в самые тяжелые времена не покидал столицы Украины, под грохот канонад он не переставал шутить и выходить в прямые эфиры, не стесняясь все и всех называть своими именами. Портал Delfi поговорил с артистом накануне выступления его коллектива на концертной площадке "‎Wondersala" 17 сентября в Риге.

С Андреем Данилко мы познакомились в конце 90-х: знакомые организаторы концертов привезли в Даугавпилс неизвестного украинского артиста — настаивали, что это должны видеть и рижане. Андрей тогда приехал с небольшим коллективом и показывал отдельные сценки — проводница Верка Сердючка была не единственным ярким персонажем. После выступления мы устроили фотосессию на рельсах — так увлеклись, что артисту пришлось догонять уезжающий поезд на машине. Уже через несколько месяцев, безо всякой рекламы по ТВ, публика потребовала еще.

Вскоре Сердючку стали рвать на части и крутить по всем каналам — триумфальные гастроли пошли по всем бывшим республикам. Еще через какое-то время наступила тишина: после выступления на "Евровидении-2007" с песней Dancing Lasha Tumbai, в которой московский журналист, вместо абракадабры "Лаша тумбай", услышал слова "Раша, гудбай!", российский шоу-бизнес объявил вчерашней народной любимице бойкот.

В то время вернуться в обойму талантливому артисту помогла Алла Пугачева, но с тех пор Андрей старался как можно меньше общаться с коллегами и прессой — стоял особняком, отработав концерт, уходил к своим. В жизни он совсем не похож на своего персонажа — болтливую и общительную неунывающую бывшую проводницу плацкартного вагона, ныне звезду Верку Сердючку.

После 2014 года Андрей Данилко снова покинул российскую сцену — уже без лишнего шума и скандалов. В Латвии он появлялся на фестивале Лаймы Вайкуле, пришедшем на смену "Новой волне". И все.

С началом войны в Украине артист, как и многие его коллеги, отказался покидать Киев. Сперва онлайн, а потом и в виде концертов в киевском метро он продолжил свою миссию "таблетки радости", которая так необходима людям в тяжелое время. В Латвию Андрей Данилко с коллективом в полном составе приезжает, чтобы 17 сентября на концертной площадке "‎Wondersala" дать. единственный в этом году большой концерт в странах Балтии — часть сборов от него пойдет в помощь Украине и беженцам.

"Мы никогда не были проститутками — всегда с позицией"



- С первых дней войны, затаив дыхание, наблюдали, как ты стойко окопался в киевской квартире, несмотря на все бомбежки, потом давал концерты в киевском метро. Были в какой-то момент мысли: а если это все, конец?

- Ни на секунду. Была большая злость, но никакой паники. В кризисных ситуациях я, наоборот, мобилизируюсь. 23 февраля мы отметили премьеру моей песни для комедии, прокат которой должен был стартовать на другой день. Инка (мама Сердючки) успела уехать к себе в Полтаву. Я поздно лег, проснулся около часа дня — увидел кучу пропущенных звонков.