instagram.com/inamikhaylova
Foto: instagram.com/inamikhaylova

Жена Стаса Михайлова Инна отреагировала на стихотворение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, посвященное ее мужу, пообещав избить музыканта при встрече.

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"Людей не проведешь. А господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел", — написала супруга Михайлова в Instagram.

Она назвала лживыми утверждения бывшего гитариста Михайлова, заявившего, что артист врет, когда утверждает, что финансово помогает своим музыкантам во время пандемии коронавируса. "Никто из коллектива не заявлял о том, что брошен на произвол судьбы или лишен заработной платы за проведенные мероприятия", — подчеркнула Михайлова.

23 ноября Шнуров в стихотворении высмеял Михайлова, пообещавшего оказать своим музыкантам финансовую поддержку, однако, по словам выступавшего с ним гитариста, так этого и не сделавшего.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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