Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи

В январе принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от привилегий и обязанностей членов британской королевской семьи. С тех пор вышло несколько книг, авторы которых пытались разобраться в истинных причинах конфликта, разразившегося за спиной королевы.

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Последняя из них — "Обретая свободу" Омида Скоби и Кэролин Дюран — появилась на прилавках в начале августа и сразу же стала международным бестселлером. "Лента.ру" изучила три главные книги о Гарри и Меган.

Общая канва произошедшего знакома всем, кто следит за жизнью британской королевской семьи. Американская актриса Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри четыре года назад на свидании вслепую. Спустя три месяца он признался ей любви, а через год, во время поездки в Африку, сделал предложение. Официально о помолвке объявили лишь в ноябре, и к тому времени Меган успела ощутить всю ненависть придворных и британской желтой прессы. Отношения с братом Гарри принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон у нее, по слухам, тоже не заладились.

Травля Меган не прекратилась ни после свадьбы, ни после рождения первенца. Понимая, что долго так продолжаться не может, в королевской семье обсуждали различные варианты, которые позволят Гарри уехать из Великобритании, — например, в качестве генерала-губернатора Австралии или официального представителя короны в Африке. Ни того, ни другого не произошло, и в итоге решение об отъезде супруги приняли сами. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от части привилегий и обязанностей, полагающихся членам королевской семьи, и уехали сначала в Канаду, а затем в США.

Foto: Vida Press

Первой книгой о подоплеке конфликта стала "Война в королевском семействе" Дилана Говарда и Энди Тиллетта, опубликованная в конце июня. Ее авторы тщательно изучили все публикации о Гарри и Меган, однако собственных источников, способных добавить что-то новое, у них, похоже, не было. Как ни странно, в некоторых случаях это оказывается скорее плюсом. Отсутствие близких связей с королевской семьей и ее окружением развязало им руки и позволило упомянуть вещи, которые обходят стороной в других книгах.

Почти одновременно с "Войной в королевском семействе" вышла еще одна книга. "Меган и Гарри: настоящая история" написана леди Колин Кэмпбелл, которая, по определению Говарда и Тиллета, была "одним из самых горячих и откровенных критиков Меган". Судя по всему, Кэмпбелл выражает мнение тех самых придворных, которые ненавидели Меган. Книга не пропускает ни одной сплетни, которую обсуждали в закрытых чатах в WhatsАpp — если, конечно, они вписываются в выстраиваемую ею картину.

Это довольно своеобразное чтение. 71-летняя Кэмпбелл присутствует почти на каждой странице, сыплет именами провинциальных маркиз и графинь, с которыми ей доводилось беседовать за чашкой чая, и не скрывает неприязни к собственным героям. Она называет Меган умной, настойчивой и трудолюбивой, но всякий раз предельно ясно, что в ее устах это не комплименты, а худшие ругательства. К финалу невольно узнаешь об авторе куда больше, чем хотелось бы, причем образ ее напоминает скорее карикатурную злодейку из старого диснеевского мультфильма, чем живого человека.

Последняя книга — "Обретая свободу" Омида Скоби и Кэролин Дюран — написана с позиций самих Гарри и Меган, и хотя ее авторы уверяют, что не беседовали с ними лично, трудно отделаться от впечатления, что это лукавство. Если Кэмпбелл переборщила с ядом, то у Скоби и Дюран слишком много сахара. Их Гарри и Меган получились до смешного положительными. Поводы для восхищения обнаруживаются в самых странных местах: на одной странице волосы Гарри неожиданно описаны словами "знаменитые рыжие локоны", на другой Меган, занимаясь йогой, встает в "идеальную позу воина".

Ни в одной из книг нет сногсшибательных сюрпризов, никто не открывает Америку, в лучшем случае добавляя интересные детали к уже известным фактам. Однако то, как они это делают, о чем предпочитают писать, а что пытаются обойти стороной, выдает немало интересного.