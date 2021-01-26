Itar-Tass/Scanpix
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Продюсер Яна Рудковская со скандалом покинула вечеринку по случаю дня рождения певицы и звезды реалити-шоу Ольги Бузовой, сообщает Telegram-канал Super.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рудковской не понравилось, что одна из подруг певицы обвинила отечественных знаменитостей в неискренности. "За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите", — сказала она, когда микрофон передали ей, а после ушла несмотря на просьбы Бузовой остаться.

При этом она тепло поздравила Ольгу в Instagram. "С днем рождения, дива! Будь счастлива! Мы тебя очень любим, твои поклонники тебя очень любят и поддерживают тебя, а остальное неважно!" — написала Рудковская.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

11

Source

Tags

Ольга Бузова Яна Рудковская
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса