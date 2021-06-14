Яна Рудковская создала страницу в Instagram для 8-месячного сына

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что создала аккаунт в Instagram для своего восьмимесячного сына Арсения, родившегося 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

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Она отметила в своем Instagram, что о том, почему у Арсения до сих пор не появилась собственная страница в соцсети, ее спросили дети. После этого она решила создать учетную запись для своего маленького сына.

"Всем привет! Я — Арсений Плющенко! Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Братик Гном Гномыча, Николая Батурина и Андрея Батурина! Мне 8,5 месяцев! Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома "директором" за любознательность и контроль всех членов семьи! Давайте знакомиться, откуда Вы узнали про мой аккаунт?" — сказано в первом сообщении в аккаунте Арсения Плющенко.

Продюсер также ведет в этой соцсети учетную запись своего восьмилетнего сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч.

На страницу ее младшего ребенка подписались уже более семи тысяч человек.