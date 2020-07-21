Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что 75-летнего музыканта прооперировали в одной из московских клиник, куда он обратился из-за проблем с ногой. В настоящее время его уже перевели в обычную палату.

В 2015 году Антонов перенес операцию на руке. На восстановление ему понадобилось шесть недель, в связи с чем музыкант был вынужден отменить несколько концертов в Государственном Кремлевском дворце.

Юрий Антонов — советский и российский композитор, певец, поэт, народный артист России. Он является автором и исполнителем множества эстрадных хитов, в числе которых «От печали до радости», «Крыша дома твоего», «Море», «Двадцать лет спустя», «Летящей походкой», «На улице Каштановой».