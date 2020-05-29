Юрий Куклачев предложил "обнищавшим" звездам срезать жир

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев в интервью с изданием "Собеседник" прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что российские звезды на фоне пандемии коронавируса оказались в чудовищном материальном положении.

Он отметил, что многим простым людям сейчас нечего есть. "Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир", — иронично отнесся к "обнищавшим" артистам он.

Также он предложил не обращать внимания на жалобы артистов. "А на то, что артисты жалуются, вы не обращайте внимания, – призвал дрессировщик. – Пусть лучше заканчивают петь под фонограмму. А то берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят".

Ранее слова Пригожина критике подверг Сергей Шнуров.