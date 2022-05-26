Юрий Шевчук сообщил о прекращении концертов "ДДТ" и намекнул на нерадостное будущее

Солист и лидер "ДДТ" Юрий Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности группы в России, сообщает StarHit. "В России наша концертная деятельность подходит к концу. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили", — сказал Шевчук программе "Гостиный двор".

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Основанием для сворачивания концертной деятельности стала его личная позиция по поводу ситуации в Украине. По словам лидера "ДДТ", слушателей терять неприятно, но "каждый сам решает, чьим творчеством интересоваться и вдохновляться". Последний концерт на своей исторической родине, в Башкирии, Юрий Шевчук дал 19 мая, где представил новую песню об Уфе и эмоционально высказался о Родине.

После концерта сотрудниками полиции на артиста был составлен протокол об административном правонарушении за провокационные высказывания. Позже информагентства сообщили, что дело лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил России рассмотрит Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

На днях в программе "Эволюция сознания" музыкант завуалированно намекнул на свое нерадостное будущее в России. По словам музыканта, "Сократ ничего не писал, но его посадили". "Неважно, каких ты политических воззрений, каким ты молишься богам. Главное – быть человеком, а это сейчас очень важно. Платон записывал Сократа. Сократ сам ничего не писал. Хотя его все равно посадили".

Напомним, что древнегреческий философ Сократ был приговорен к смертной казни по официальному обвинению "за введение новых божеств и за развращение молодежи в новом духе". По сути, его приговорили за инакомыслие. В судебном процессе над философом принимали участие более пятисот судей.