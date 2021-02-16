Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. У него выявлен коронавирус.

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Информацию о госпитализации артиста сообщила директор театра Тамара Михайлова. В разговоре с ТАСС она отметила, что артист болеет уже несколько дней. COVID-19 у него протекает спокойно и не в тяжелой форме.

Юрию Соломину 85 лет. За свою творческую деятельность он сыграл в десятках фильмов, в числе которых "Летучая мышь", "Обыкновенное чудо", "Точка кипения", "Исаев", "Хождение по мукам", "А зори здесь тихие…" и многие другие.

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