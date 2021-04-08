Юристы семейства Кардашьян охотятся на слитый снимок Хлои без фотошопа

Несколько дней назад в Интернет попал неотредактированный снимок одной из сестер семейства Кардашьян-Дженнер - Хлои. Юристы семьи, как ищейки, отслеживают все источники публикации и требуют удалить фотографию, якобы "по просьбе правообладателя".

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Что же такого на снимке? Ничего особенного - Хлои Кардашьян у бассейна в купальнике. Однако те, кто следит за жизнью знаменитой семьи, сразу поймут - на фотографии Хлои совсем не похожа на себя в публикациях СМИ или социальных сетях. Грудь не такая пышная, талия не такая тонкая, кожа не такая гладкая и упругая - в общем, обычная девушка.

I have a feeling that True accidentally posted this. Kids are mischievous. But she looks good she actually looks younger. #KhloeKardashian #Loveyourself #photoshopnotneeded#beautiful pic.twitter.com/uaP1NbIkL3 — No Name (@nonameformeokay) April 6, 2021

Представители семейства тут же активизировали все ресурсы, чтобы снимок исчез из Сети, объяснив его появление ошибкой ассистента. Сообщается, что пользователи, перепостившие снимок, получают предупреждения как от представителей семьи, так и от администрации соцсетей с требованием удалить фотографию, нарушающую авторские права.

Трейси Ромулус, главный директор по маркетингу брендов Кардашьян, пояснила, что фото было сделано не для публикации, а в Сеть выложено "без разрешения". "Цветная отредактированная фотография Хлои была сделана во время частного семейного отдыха и по ошибке опубликована в социальных сетях без разрешения ассистентом", — заявила она изданию Page Six. Она также добавила, что Хлои выглядит прекрасно, но "правообладатель вправе не желать, чтобы изображение, не предназначенное для публикации, было удалено".