Юристы семейства Кардашьян охотятся на слитый снимок Хлои без фотошопа

Несколько дней назад в Интернет попал неотредактированный снимок одной из сестер семейства Кардашьян-Дженнер - Хлои. Юристы семьи, как ищейки, отслеживают все источники публикации и требуют удалить фотографию, якобы "по просьбе правообладателя".

Что же такого на снимке? Ничего особенного - Хлои Кардашьян у бассейна в купальнике. Однако те, кто следит за жизнью знаменитой семьи, сразу поймут - на фотографии Хлои совсем не похожа на себя в публикациях СМИ или социальных сетях. Грудь не такая пышная, талия не такая тонкая, кожа не такая гладкая и упругая - в общем, обычная девушка.

I have a feeling that True accidentally posted this. Kids are mischievous. But she looks good she actually looks younger. #KhloeKardashian #Loveyourself #photoshopnotneeded#beautiful pic.twitter.com/uaP1NbIkL3