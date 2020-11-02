За карантин ответишь. Знаменитый пивной ресторан включил Ангелу Меркель в черный список
Foto: AP/Scanpix/LETA

Знаменитый немецкий пивной ресторан Standige Vertretung внес канцлера Германии в черный список из-за введенного по решению политиков карантина в стране со 2 ноября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом владельцы заведения объявили в социальных сетях, опубликовав видеообращение. В нем исполнительный директор Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер упрекнули правительство, что оно не сумело подготовить население Германии ко второй волне коронавируса. Они также ссылаются на исследования института Роберта Коха, где говорится, что в гастрономических заведениях инфицирование посетителей составляет менее 3 процентов. И, несмотря на это, повсеместный карантин с закрытием мест общепита (разрешено продавать еду на вынос или с доставкой) все же был объявлен.

Бринкманн и Бубингер отмечают, что в черный список попала не только Ангела Меркель, но и другие политики, посещающие их заведение и одобрившие закрытие ресторанов: министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, берлинский градоначальник Михаэль Мюллер. Рестораторы также призвали своих коллег присоединиться к их идее.

Позднее они опубликовали еще одно обращение, где пояснили, что ни в коем случае не хотели подыгрывать конспирологам, относятся к пандемии со всей возможной серьезностью и готовы к диалогу с политиками и общественным дискуссиям о том, как справиться с пандемией и кризисом.

View this post on Instagram

A post shared by Ständige Vertretung Berlin (@staevberlin) on Sep 11, 2020 at 10:55am PDT
View this post on Instagram

A post shared by Ständige Vertretung Berlin (@staevberlin) on Aug 5, 2020 at 6:57am PDT
View this post on Instagram

A post shared by Ständige Vertretung Berlin (@staevberlin) on Dec 3, 2017 at 10:40am PST
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

3

Source

DELFI Showtime

Tags

Ангела Меркель
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!