За карантин ответишь. Знаменитый пивной ресторан включил Ангелу Меркель в черный список

Знаменитый немецкий пивной ресторан Standige Vertretung внес канцлера Германии в черный список из-за введенного по решению политиков карантина в стране со 2 ноября.

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Об этом владельцы заведения объявили в социальных сетях, опубликовав видеообращение. В нем исполнительный директор Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер упрекнули правительство, что оно не сумело подготовить население Германии ко второй волне коронавируса. Они также ссылаются на исследования института Роберта Коха, где говорится, что в гастрономических заведениях инфицирование посетителей составляет менее 3 процентов. И, несмотря на это, повсеместный карантин с закрытием мест общепита (разрешено продавать еду на вынос или с доставкой) все же был объявлен.

Бринкманн и Бубингер отмечают, что в черный список попала не только Ангела Меркель, но и другие политики, посещающие их заведение и одобрившие закрытие ресторанов: министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, берлинский градоначальник Михаэль Мюллер. Рестораторы также призвали своих коллег присоединиться к их идее.

Позднее они опубликовали еще одно обращение, где пояснили, что ни в коем случае не хотели подыгрывать конспирологам, относятся к пандемии со всей возможной серьезностью и готовы к диалогу с политиками и общественным дискуссиям о том, как справиться с пандемией и кризисом.