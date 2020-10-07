Анастасия Ефремова, старшая сестра актера Михаила Ефремова, приговоренного судом к восьми годам колонии за смертельное ДТП, рассказала "Комсомольской правде" о его состоянии и жизни в изоляторе.

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По ее словам, у артиста все нормально, ему ничего не угрожает. "За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!" — сказала Ефремова, сообщив, что брат взял с собой в изолятор пьесу и читает ее сокамерникам.

Она отметила, что актер - "сильный" и "некапризный". "Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо", — утверждает Ефремова. Она также заверила, что это актера "не сломает".

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.