Михаил Ефремов
Foto: Sputnik/Scanpix

Анастасия Ефремова, старшая сестра актера Михаила Ефремова, приговоренного судом к восьми годам колонии за смертельное ДТП, рассказала "Комсомольской правде" о его состоянии и жизни в изоляторе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, у артиста все нормально, ему ничего не угрожает. "За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!" — сказала Ефремова, сообщив, что брат взял с собой в изолятор пьесу и читает ее сокамерникам.

Она отметила, что актер - "сильный" и "некапризный". "Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо", — утверждает Ефремова. Она также заверила, что это актера "не сломает".

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

19

Source

Tags

Михаил Ефремов
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Что привезти на память из Вентспилса
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини