Забавы с белым порошком. Звезды латвийского шоу-бизнеса попали в скандал

В социальных сетях недавно появилось видео с участием нескольких известных представителей латвийского шоу-бизнеса, которые нюхают белый порошок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает Jauns.lv, в ролике видно музыканта группы Singapūras satīns Кристапа Струбергса, YouTube-блогера Эмилию Саму (Sudraba kaija), певицу Алисе Хайма и известного натуралиста, телеведущего и депутата Мадонской краевой думы Мариса Олте.

Согласно источникам, ролик был снят совсем недавно в Исландии, где знаменитости принимали участие в съемках телешоу. Видео опубликовала Алисе Хайма в закрытой переписке со своими друзьями в Instagram, но один из них скопировал ролик и распространил его, сделав доступным для всех.

"Я попал в ловушку", — признал Марис Олте, который заверяет, что не употреблял наркотиков и это была всего лишь шутка. Однако он не отрицает, что виноват и действовал, не задумываясь о последствиях.

Видео вызвало большой ажиотаж в социальных сетях. Кто-то высмеивает Алисе и ее друзей, подчеркивая, что глупо делиться даже с друзьями вещами, которые могут сильно повредить карьере. А многие пребывают в недоумении от поведения отца пятерых детей Мариса Олте.

Foto: LETA

В комментарии порталу Олте не стал отрицать, что на видео действительно он. "Когда мы приехали в Исландию, молодые люди стали дурачиться. И завлекли меня в современные развлечения, а также познакомили с уникальным напитком - коктейлем Skinny Bitch. Это знакомство прошло не без последствий. Да, я выпиваю по вечерам рюмку коньяка, но не пью так, как эти "монстры" пили тот коктейль! А они учили меня, как стать популярным — надо сделать что-то безумное. Что ж, теперь мы действительно стали популярными. Коктейль основательно затуманил мне разум, поэтому я подписался на такую ​​глупость", — вздыхает телеведущий.

Олте подчеркнул, что кокаин они не нюхали. "Мы просто дурачились. Да, это был какой-то белый порошок. Молодые люди сказали мне, что это совершенно безобидное вещество, популярное на Октоберфесте, чтобы делать вид, что нюхаешь кокаин. Честно говоря, я сначала вообще сидел в другой комнате, пока меня не позвали - и со смехом стали показывать, как стать популярным. Было очень весело и я тоже решил подурачиться. Я вдохнул какую-то белую фигню, после чего долго чесался нос. Похоже, это был какой-то табак", — говорит Марис Олте и добавляет: "Ну какой кокаин в Исландии?! Было бы странно, если бы я занимался такими вещами".

Вероятно, Олте говорит о так называемом визн-кокаине, который действительно был популярен несколько лет назад на пивном фестивале Октоберфест. Порошок Wiesn Cocaine безвреден, так как состоит из сахара и ментола.