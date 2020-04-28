Заболевшего Васильева на "Модном приговоре" заменят Дибров и Пельш
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Шоумены Дмитрий Дибров и Валдис Пельш временно заменят телеведущего Александра Васильева на посту ведущего передачи "Модный приговор" на Первом канале, передает "Комсомольская правда".

Cъемки пройдут 28 апреля. В первых пяти выпусках в роли модного эксперта выступит Дибров, в следующих — Пельш. "Женщина просто обязана оставаться красивой — даже на время карантина. Охотно подменю на несколько программ!" — обещает Дибров.

В начале апреля Александр Васильев был госпитализирован с вирусной пневмонией. Сейчас он восстанавливается дома.

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