Забрала всю недвижимость. Бывший муж хочет получить гонорары Пелагеи
Foto: Privātais arhīvs

Российская певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин развелись, но тяжбы из-за финансов продолжаются.

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Как "Комсомольской правде" рассказали друзья Ивана, бывшие супруги завершили процесс по разделу имущества. "Пелагея забрала у Вани всю недвижимость, которая у него была. Он отдал ей квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», половину денег от проданного Bentley Continental GT и загородный дом. Плюс ко всему он еще и выплачивает ипотеку за этот дом", - рассказали изданию неназванные источники.

Кроме того, как отмечает "КП", на содержание дочери Телегин ежемесячно перечисляет алименты в размере около 800 тысяч рублей (почти 9 тысяч евро).

Итогом судебных разбирательств спортсмен недоволен и подал иск о взыскании с Пелагеи половины ее доходов, полученных в течение совместной жизни. Как пояснили источники, Телегин требует пояснить, как его бывшая жена расходовала заработанное. "Он подозревает, что Пелагея во время их брака все свои заработки перечисляла своей матери. В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала, - поделились с изданием друзья хоккеиста. - Он все, включая недвижимость, покупал на свои накопления".

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