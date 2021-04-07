Зачем Алдис Гобземс сообщил о разводе в соцсетях, но затем удалил пост
Foto: DELFI

Латвийский политик ("Закон и порядок") вечером 6 апреля публично заявил о своем разводе, однако вскоре удалил публикацию.

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В посте Гобземс написал, что они с женой Кристой "хотят проинформировать о решении расторгнуть брак. Желание обоюдное и согласованное". Он также пояснил, что огромное напряжение, связанное с политической деятельностью, оказалось несовместимым с браком. "Мы продолжим быть любящими родителями и хорошими друзьями. Призываем не вмешиваться в наши личные дела и отнестись с уважением", - подытожил политик.

Утром в среду записи в Facebook уже не было. Как Гобземс пояснил в беседе с Delfi, что удалил публикацию, так как соцсеть предназначена для политики. Он также заверил, что удаленный пост не был сделан под влиянием эмоций, а написан во избежание слухов, так как о информация в любом случае станет публичной. О причинах расставания с супругой и кто стал инициатором политик предпочел не говорить.

От комментариев отказалась и его жена Криста, которая не стала опровергать или подтверждать информацию. "Я просто не буду комментировать", - лаконично заявила женщина.

Пара официально поженилась в 2015 году. Через год у них родилась дочь Адриана, а в 2019 году на свет появился сын Аксель.

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