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Хоакин Феникс
Зачем они это делают? Как Билли Айлиш, Хоакин Феникс и другие звезды спасают животных и природу
Foto: AP/Scanpix/LETA

Актер Хоакин Феникс при любом удобном случае выступает за права животных, Билли Айлиш посвящает свои песни проблеме глобального потепления, а Натали Портман снимает документальное кино, разоблачая индустрию сельского хозяйства. 4 октября, когда во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных (World Animal Day), рассказываем, как и зачем знаменитости стараются привлечь внимание к жестокости и проблемам промышленного животноводства и изменению климата.

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Всемирный день защиты животных призван обратить внимание человечества на проблемы других животных, обитающих на планете Земля. В современном мире существует множество глобальных проблем, связанных с изменением климата, одной из главных причин которого является промышленное животноводство. Пожары, наводнения, ураганы и другие катаклизмы приводят не только к разрушительным последствиям, но и к множеству жертв. Многие знаменитые актеры, музыканты и другие общественные деятели не обходят эту проблему стороной и принимают активное участие в борьбе за то, чтобы сделать нашу планету лучшим местом для жизни всех без исключения.


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Хоакин Феникс
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