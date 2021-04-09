Задержана укравшая у Тарзана драгоценности женщина
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Правоохранители задержали женщину, которая украла деньги и драгоценности у стриптизера Сергея "Тарзана" Глушко и его супруги, певицы Наташи Королевой.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает Telegram-канал 112, девушку зовут Милана-Екатерина. В соцсетях можно найти видеоклипы и песни в ее исполнении.

Утверждается, что Милана-Екатерина украла у супружеской пары украшения на 5 млн. рублей и около €3 тыс.

Сейчас задержанная доставлена в отдел для дачи показаний.

Скандал с изменой разразился в сентябре 2020 года, когда Королева обвинила актрису Анастасию Шульженко в краже драгоценностей, которую она обнаружила после возвращения из отпуска. После этого супруги заявили, что Глушко стал жертвой спланированных действий мошенниц, записавших свое интимное общение с Тарзаном на видео.

Из-за ролика было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 242.3 "б" ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета").

Ранее Глушко объявил о своем намерении наказать тех, кто обнародовал интимное видео с его участием, спровоцировавшее громкий скандал.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

1

Source

Gazeta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай