Заговор против артистов. Катя Лель объяснила возникновение коронавируса

Российская певица Катя Лель предложила свою версию возникновения COVID-19. По мнению артистки, его разработала группа влиятельных людей для борьбы с творческой интеллигенцией, пишет "Собеседник".

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Лель отметила, что многие представители творческих профессий пострадали от пандемии коронавируса. Среди них — известные во всем мире музыканты, актеры и писатели.

"Какая-то небольшая группа богатых людей захотела сократить численность планеты. Поэтому они решили разобщить всех людей. Я долго не могла понять, почему в эту пандемию всех творческих людей мгновенно отправили по домам. А потом до меня дошло: творческие люди – это свет. Именно поэтому мы стали неугодны", — объяснила свою теорию Лель.

Певица стала искать единомышленников, которые уже доказали ее идеи. Таким человеком стал духовный лидер и известный мистик Джозеф Майкл Леври из Африки. Вместе с ним Лель записала "альбом целительных мантр, вибрации которых проникают в человека на уровне ДНК". Певица заявила, что пластинка выйдет на знаменитом мировом лейбле в ближайшее время.

Ранее Катя Лель предсказала дату появления инопланетян на Земле. Артистка предполагает, что вторжение НЛО случится до 2030 года. По мнению Лель, люди являются экспериментом высших цивилизаций.