Захотел переспать со старушкой. Лера рассказала о знакомстве с мужем

Российская телеведущая Лера Кудрявцева устроила сеанс откровений в соцсетях.

Она предложила подписчикам в Instagram задавать ей любые вопросы, даже самые личные, и ответила на них в stories. Среди прочих кто-то из поклонников спросил, как Лера познакомилась с мужем - хоккеистом Игорем Макаровым. "Он захотел переспать со старушкой, я с молодым. И чот затянуло", - ответила 48-летняя телеведущая, которая старше своего супруга на 16 лет.

Кроме того, Кудрявцева заявила, что не против усыновления ребенка, так как они с мужем хотят еще одного малыша. У Леры и Игоря есть дочь Маша, которая родилась летом 2018 года. Кроме того, у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан, у него уже есть своя семья и сын Леон. Внук Леры и ее дочь - одногодки.