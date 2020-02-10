Захотел переспать со старушкой. Лера рассказала о знакомстве с мужем
Foto: Privātais arhīvs

Российская телеведущая Лера Кудрявцева устроила сеанс откровений в соцсетях.

Она предложила подписчикам в Instagram задавать ей любые вопросы, даже самые личные, и ответила на них в stories. Среди прочих кто-то из поклонников спросил, как Лера познакомилась с мужем - хоккеистом Игорем Макаровым. "Он захотел переспать со старушкой, я с молодым. И чот затянуло", - ответила 48-летняя телеведущая, которая старше своего супруга на 16 лет.

Кроме того, Кудрявцева заявила, что не против усыновления ребенка, так как они с мужем хотят еще одного малыша. У Леры и Игоря есть дочь Маша, которая родилась летом 2018 года. Кроме того, у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан, у него уже есть своя семья и сын Леон. Внук Леры и ее дочь - одногодки.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

8

Source

DELFI Showtime

Tags

Лера Кудрявцева

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form