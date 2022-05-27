Закончен суд о разделе имущества между Пелагеей и ее бывшим мужем
Foto: Privātais ahīvs

Певица Пелагея и ее бывший муж Иван Телегин завершили судебные разбирательства относительно раздела имущества. Раздел имущества между Пелагеей и Телегиным продолжался около двух лет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пелагея и Иван Телегин прожили в браке около трех лет. У экс-супругов есть общая дочь Таисия.

Среди имущества, которое они приобрели во время брака, была квартира, купленная мамой Пелагеи, общий загородный дом, а также автомобили и банковские счета. Через адвокатов Телегин требовал рассмотреть и гонорары бывшей жены за концерты и участие в телевизионных шоу.

"Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иски, которые подавал хоккеист", — рассказал адвокат исполнительницы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление