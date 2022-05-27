Закончен суд о разделе имущества между Пелагеей и ее бывшим мужем

Певица Пелагея и ее бывший муж Иван Телегин завершили судебные разбирательства относительно раздела имущества. Раздел имущества между Пелагеей и Телегиным продолжался около двух лет.

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Пелагея и Иван Телегин прожили в браке около трех лет. У экс-супругов есть общая дочь Таисия.

Среди имущества, которое они приобрели во время брака, была квартира, купленная мамой Пелагеи, общий загородный дом, а также автомобили и банковские счета. Через адвокатов Телегин требовал рассмотреть и гонорары бывшей жены за концерты и участие в телевизионных шоу.

"Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иски, которые подавал хоккеист", — рассказал адвокат исполнительницы.