Закрой рот. Эксперт по языку жестов объяснил, как Меган Маркл заставляет молчать Гарри
Foto: Vida Press

Меган Маркл подает особые сигналы, когда хочет, чтобы принц Гарри замолчал. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на эксперта по языку тела.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Герцогиня Сассекская использует сразу несколько знаков, когда хочет закончить разговор или заставить замолчать своего мужа. К такому выводу пришел Хесус Энрике Росас, ведущий YouTube-канала Body Language Guy, проанализировав несколько публичных выходов Меган Маркл и принца Гарри.

"Меган и Гарри присутствовали на церемонии вручения премии Wellchild Awards в 2019 году. Они разговаривали с несколькими семьями — гостями мероприятия. Разговор с последней семьей Гарри показался особенно увлекательным, а Меган просто встала и буквально молча приказала Гарри остановиться и проследовать за ней, используя язык своего тела", — говорит Росас.

Похожее поведение Маркл эксперт по языку тела отметил на Дне Британского содружества в Великобритании три года назад и на ежегодной церемонии Salute to Freedom Gala в Нью-Йорке в 2021-м.

Она показывает Гарри рукой, когда нужно уйти, а в интервью Опре Уинфри так и сказала Гарри "закрой рот"

Помимо этого эксперт отметил, что герцогиня Сассекская сжимает челюсть или пощипывает себя за руки, когда ей что-то не нравится. В случае если Маркл некомфортно, она трогает волосы, практически закрывая рукой лицо, или быстро моргает. О желании "двигаться дальше" говорит постукивание рукой.

"Если Меган хочет закончить разговор она также прикасается к людям, а затем берет свою сумочку. Гарри понимает эти жесты и прекращает беседу", — говорит эксперт по языку тела.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш