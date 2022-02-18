Закрой рот. Эксперт по языку жестов объяснил, как Меган Маркл заставляет молчать Гарри

Меган Маркл подает особые сигналы, когда хочет, чтобы принц Гарри замолчал. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на эксперта по языку тела.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Герцогиня Сассекская использует сразу несколько знаков, когда хочет закончить разговор или заставить замолчать своего мужа. К такому выводу пришел Хесус Энрике Росас, ведущий YouTube-канала Body Language Guy, проанализировав несколько публичных выходов Меган Маркл и принца Гарри.

"Меган и Гарри присутствовали на церемонии вручения премии Wellchild Awards в 2019 году. Они разговаривали с несколькими семьями — гостями мероприятия. Разговор с последней семьей Гарри показался особенно увлекательным, а Меган просто встала и буквально молча приказала Гарри остановиться и проследовать за ней, используя язык своего тела", — говорит Росас.

Похожее поведение Маркл эксперт по языку тела отметил на Дне Британского содружества в Великобритании три года назад и на ежегодной церемонии Salute to Freedom Gala в Нью-Йорке в 2021-м.