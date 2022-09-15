Тем более, я привык уже к этому слову, часто приходилось его применять и на английском языке, и на шведском.

Насколько я знаю, вы ещё и поучаствовали в судьбе украинских беженцев? Было такое? Что вы делали, как вы помогали?

Я, в основном, помогал тем, что сидел с детьми, в то время как моя жена более активно занималась какими-то вещами. Мы жили в Гетеборге, и все эти месяцы сотрудничали и продолжаем сотрудничать с гетеборгским центром помощи Украине. Делали самые элементарные вещи - собирали какие-то вещи сэконд-хенд: тёплые или, наоборот, летние... Велосипеды для детей, ну и так далее. Но все закончилось тем, что мы просто сделали мощную акцию и купили автомобиль скорой помощи.

Это был краудфандинг?

Нет, это был аукцион. Дело в том, что в Швеции я получил довольно быстро резиденцию в местном арт-кластере благодаря нескольким фондам, которые помогают артистам. Там мы имели возможность жить и продолжать работать. Это была нормальная студия. У меня были ключи от профессиональной студии звукозаписи, где я мог продолжать какие-то свои музыкальные эксперименты. Мы там жили. Общество, которое было вокруг нас, состояло из художников, скульпторов и фотографов, людей, которые работают с керамикой, делают детские игрушки авторские и так далее. Это было такое нормальное шведское сообщество, и нам не составило большого труда просто кинуть клич: у кого есть какие работы на продажу бесплатно - для того, чтобы впоследствии эти работы можно было продать на выставке и таким образом заработать каких-то денег. Мы собрали внушительное количество работ.

Владельцы очень интересного средневекового пространства в центре Гётеборга дали нам свой зал на два дня, чтобы мы за один день смогли поставить выставку, проинсталлировать все; на второй день произошла выставка, и под финал уже, под вечер все работы продавались - все по-настоящему, с профессионалами, которые специально к нам приехали из Стокгольма. Это были лоты, это были карточки с выкриками, с аукционным молотком, как в кино. И да, мы набрали сумму, необходимую, чтобы купить автомобиль скорой помощи. На базе Volvo.

И он поехал куда-то?

Да. И буквально через пару недель он уже оказался в Харькове. Это была помощь гражданским лицам, то есть мы не занимались помощью ВСУ. И вся эта история называлась Kunstambulance: Kunst - искусство и Ambulance – скорая помощь. Красивый жёлто-оранжевый автомобиль туда уехал.

С августа вы в Таллине, в Эстонии. А до этого, насколько я знаю, вы приезжали и концерты давали здесь многократно?

Да, мы довольно часто ездили в Балтийские страны, и в Латвию, и в Литву.

Сейчас вы уже, получается, месяц провели в Таллине. Какое ощущение от города, что-то у вас в душе отзывается?

Я как будто вернулся в детство. Потому что все детство мы с мамой приезжали каждое лето в Таллин. Как правило, это был август. Вот эти самые набитые туристами недели перед первым сентября. Мы были среди этих туристов многие годы. Потом, когда мы стали постарше, мы ездили сюда с друзьями-студентами просто погулять, потому что нам представлялся этот город как такая часть западного мира. Этому способствовал весь антураж: прекрасный старый город, возможность просто посидеть на мостовой, не боясь, что тебя попрет милиция. Мы этим пользовались. Были очень наивными такими пользователями этих внешних проявлений свободы. Сидели с кофе прямо на этих камнях, воображая, что мы где-то в Брюгге, например.

Залечь на дно в Брюгге не получилось, и вы залегли на дно в Таллине?

Именно так. Все эти годы - мне сейчас уже далеко за пятьдесят - ежегодно здесь оказывались просто проездом. Просто по друзьям и, конечно, всегда пытались совмещать с концертами.

А любимые места или заведения, или что-то для себя новое вы открыли за этот месяц, чего не видели раньше и что как-то вас впечатлило?

Сейчас буквально на этих днях я впервые оказался за все эти годы в том месте, где мы когда-то с моей первой группы давали первый концерт в Таллине.

Вы имеете в виду "Объект насмешек"?

Да, "Объект насмешек". Это был первый большой выезд музыкантов Ленинградского рок-клуба в Таллин с большим таким концертом. Это был Linnahall. Там играли мы, группа "Алиса", группа "ДДТ", группа "Телевизор" и кто-то ещё. На сцене стоял главный рояль Эстонской Республики. Естественно, это был рояль "Эстония", он был белого цвета. А группа "Алиса" на нем исполнила ногами какое-то своё произведение как часть пост-панк-рок шоу. Был большой скандал, потом долго его заминали. Конечно, это крайне неприлично, но, как нам казалось, так должны вести себя настоящие панк-рокеры.

И я увидел, в каком состоянии сейчас находится это место.

Что изменилось?

Оно в заброшенном состоянии, говорят, что там снимали фильм под названием "Довод". Есть даже специальные экскурсии, которые водят по точкам съёмок. Очень любопытно. И я показываю детям, говорю: вы видите эти штуки угрожающего вида, полузаброшенные? Вот здесь ваш папа играл когда-то.

Мне кажется, у вас ещё пост был в Фейсбуке про посещение Морского музея. Я, в отличие от вас, москвич, и у меня с Таллином все никак не складывалось. В первый раз я попал лишь в январе этого года. Просто с женой в туристических целях приехали. Я был очень впечатлён городом и совершенно не подозревал, что через два месяца окажусь здесь уже в другом качестве. Мы были в Морском музее, и я был в совершенном восторге.

Он потрясающий! Мы очень любим ходить с детьми по музеям. В первую очередь, по морским. Мы знаем очень много морских музеев в разных странах. Мне кажется, это самый лучший пока на моей памяти, и, не в последнюю очередь, в силу интерактивности какой-то и всяких таких штук, которые интересны именно детям. Потому что детям и взрослым, конечно же, интересны разные вещи...

Я себя вполне ребенком почувствовал, когда там ходил. Детский восторг был.

Я тоже. Мне очень понравилось то, что он разбит на несколько частей. Сначала мне показалось неудобством, что есть основная экспозиция в башне Толстая Маргарита и есть Лётная гавань. Но оказалось, что это, наоборот, интересно, они совершенно разные. И потрясающе совершенно, что соседствуют первая эстонская подводная лодка и полный спектр моделей яхт, начиная от лодки "Оптимист", и больше, больше, больше... всевозможные разные лодки, включая рыбацкие старинные. То есть история того, как развивалась морская жизнь Эстонии и морская жизнь города Таллина как порта и такого важного центра Ганзейского Союза, все показано наглядно со всеми историческими справками. Это очень здорово.

Я вам желаю, чтобы с документами все было хорошо. План оставаться здесь? Или уезжать в Швецию, или ещё куда-то?

Я обнаружил, что для меня нет такого чего-то очень важного в том, в какой именно точке планеты я нахожусь. Так, видимо, ещё с детства пошло, потому что я вырос в семье гастролирующих и постоянно меняющих свой город музыкантов. То есть, мы жили и там, и там. Я застал систему распределения молодых специалистов после института в самые странные точки Советского Союза. Я должен был родиться в городе Норильск, а родился в Архангельской области, и все детство перемещался из города в город, из школы в школу, и потом стал музыкантом сам и перемещался бесконечно от страны к стране, в некоторых оставаясь на довольно долгие сроки.

То есть, вы себя можете назвать космополитом?

Я абсолютный космополит. Мне хорошо в любом месте, где я умудрился проинсталлировать свою домашнюю студию, что, в принципе, довольно просто.

И здесь это уже удалось?

Да, мои друзья, когда мы были в Швеции, стали привозить мне потихонечку мои инструменты из России. Потому что уезжал я, как говорил, с двумя чемоданчиками, акустической гитарой и ноутбуком. Вот и теперь полный комплект у меня уже есть: и две бас-гитары, и мои любимые синтезаторы и так далее.

Давайте к музыке, тогда и перейдём. Но немножко с историческим экскурсом. Допустим, 1991 год - только прошёл неудавшийся путч, Советский Союз закончился в конце года и наступила демократия. Если бы вам сказали тогда, что через тридцать лет в России снова будет почти тоталитаризм и часть вашей рок-тусовки музыкантов будет против, а часть вполне вольется в эту новую жизнь и поддержит все, что происходит сейчас... вы бы угадали, кто будет с какой стороны?

Знаете, во-первых, если бы был действительно такой хрустальный шар, через который можно было увидеть сегодняшнюю ситуацию, наверное, я бы воспользовался теми бесконечно широко открывшимися дверьми, которые появились как раз в начале девяностых, когда можно было остаться совершенно спокойно в любой европейской и не только европейской стране. У меня по крайней мере возможностей было очень много. Я бы, наверное, давно уже, лет пятнадцать как, стал гражданином какой-то страны просто по факту проживания.

То есть сейчас ретроспективно вы жалеете, что остались в России до 2022 года?

Что не обзавёлся запасным аэродромом, жалею. Потому что тогда было такое воодушевление, и казалось, что наконец-то рухнул этот монстр, и мы с радостью раскачивали его остатки.