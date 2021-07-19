Заложница "Маленькой Веры": куда пропала секс-символ советского кино Наталья Негода

Актриса Наталья Негода прославилась главной ролью в фильме "Маленькая Вера", который стал настоящей сенсацией благодаря откровенным сценам.

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В 1988 году миллионы зрителей посмотрели эту картину и миллионы ругали. Сейчас Негода ведет затворнический образ жизни и не появляется на публике, а роль в фильме "Маленькая Вера" так и осталась самой яркой работой актрисы.

Заложница главной роли

Актриса родилась 12 ноября 1963 года в Москве в семье актера Московского ТЮЗа Игоря Негоды и режиссера Тамары Павлюченко. В детстве Наталья мечтала стать балериной, но преподаватели особого таланта в ней не заметили. После школы Негода хотела поступить в театральный институт, но не прошла отбор, после чего год работала в театральном музее экскурсоводом. Несмотря на неудачи, будущая актриса все же поступила в школу-студию МХАТ, где училась вместе с детьми знаменитостей: дочерьми Олега Табакова и Евгения Евстигнеева, сыновьями Вячеслава Невинного и Олега Ефремова.

В 1988 году Наталья Негода сыграла главную роль в сенсационном фильме Василия Пичула "Маленькая Вера". Актриса долгое время носила звание секс-символа и стала первой советской моделью, снявшейся для американского Playboy. Картина стала первой на советском экране, где герои занимаются сексом, в фильме "Маленькая Вера" было много откровенных сцен. Фотографии актрисы были повсюду — на обложках газет и журналов, а девушки как на подбор наряжались в полосатую кофточку, черную юбку, сетчатые колготки и большие серьги-кольца, как у главной героини. Однако через несколько лет о яркой красавице постепенно забыли и она уехала в США.

"Маленькая Вера" и съемка для Playboy

В 1987 году Наталья Негода дебютировала в кино в роли девятиклассницы Зины в фильме Юрия Кары "Завтра была война". Главную роль в "Маленькой Вере" изначально должна была исполнять Ирина Апексимова, но роль отдали Негоде. Актрисе сценарий не понравился и на пробах она не старалась понравиться режиссеру - это оказалось решающим. Потом Наталья вспоминала, что сниматься в фильме ее побудили обстоятельства — съемки планировались летом на море, а в театре были каникулы. Кроме того, она должна была сниматься со своей подругой Александрой Табаковой.

После выхода фильма на экраны на 25-летнюю Негоду обрушилась всесоюзная слава, а фильм стал настоящей кино-революцией. Это случилось во многом из-за откровенной сцены, ведь в советском кино такого еще не показывали. Интересно, что изначально в сценарии ее не было.