Заменил жену на собаку. Новая татуировка Сталлоне спровоцировала слухи о его скором разводе

76-летний актер Сильвестр Сталлоне "перекрыл" изображение своей жены Дженнифер Флавин, которое он носил почти четверть века на плече, татуировкой бульмастифа Буткуса, умершего несколько лет назад, пишет Daily Mail. Это спровоцировало слухи о скором разводе пары.

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Как рассказала представитель актера, Слай хотел обновить татуировку с Флавин однако изображение вышло очень неудачным и мастеру пришлось перекрыть ее тату с собакой. В то же время, в прессе появились новые слухи, что у пары не все ладно.

Слухи о проблемах подогрела не только новость о татуировке. Сама Дженнифер Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала "Остальное не важно. Четверо из нас навсегда". Представитель Сталлоне заявил, что актер "любит свою семью" и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, но от дальнейших комментариев актер воздержался.

Впервые Сталлоне и Флавин встретились в 1988 году, вскоре после того, как распался его недолгий второй брак с Бриджит Нильсен. Отмечая "серебряную свадьбу", Сталлоне писал, что Флавин "невероятно самоотверженная, преданная, терпеливая женщина" и он хочет прожить с ней еще 25 лет минимум.