Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову

Защита обжалует приговор актеру Михаилу Ефремову, которому суд дал восемь лет за смертельное ДТП. Об этом РИА Новости сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

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В прокуратуре Москвы назвали приговор справедливым. Представитель ведомства Людмила Нефедова заявила "Ленте.ру", что суд принял обоснованное и справедливое решение о наказании, связанном с лишением свободы. После изучения приговора и копий протоколов судебных заседаний будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.

Ранее 8 сентября сообщалось, что потерпевшая сторона удовлетворена наказанием, которое понесет Ефремов и не собирается обжаловать приговор.

Актер может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через два года и два месяца. Через тот же срок Ефремов сможет просить о смягчении вида своего наказания.