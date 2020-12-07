"Защитим себя и других". Ренар Кауперс переболел Covid-19

Солист группы Prāta vētra Ренар Кауперс подтвердил, что перенес Covid-19 "в сравнительно легкой форме". Через свой профиль в Instagram Кауперс призвал всех беречь и самих себя, и окружающих людей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Спешу всех успокоить. Чувствую себя очень хорошо, я здоров. Прошло три дня после окончания моего карантина и изоляции. Да, действительно, пару недель назад и меня зацепил вирус Covid. Переболел в сравнительно легкой форме - три дня было ощущение как при гриппе: небольшая температура и ломило кости. Теперь уже более десяти дней чувствую себя хорошо, нет ни малейших симптомов болезни", - пишет Кауперс и благодарит всех за пожелания крепкого здоровья.

Музыкант призывает беречь себя и окружающих, а также желает радости и здоровья во второе воскресенье Адвента.

Ранее уже сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация до 11 января.