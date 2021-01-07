Здорова, как корова. Неизвестные "похоронили" Дарью Донцову в Сочи

Писательница Дарья Донцова ответила на сообщения о том, что она находится в критическом состоянии из-за коронавирусной инфекции, сообщает "Московский комсомолец".

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По ее словам, знакомые прислали видеоролик, в котором телеведущая Екатерина Адреева якобы объявляет о ее смерти в Сочи. "За фигом меня в Сочи понесло-то?" — спросила Донцова и попросила не верить слухам. "Я здорова, как корова!" — добавил писательница.

В ноябре Донцова также отреагировала на сообщения о собственных похоронах на Новодевичьем кладбище, записав видеообращение с больничной койки. Она объяснила, что сообщения о ее смерти появились из-за того, что она долго не выходила в эфир.

В начале ноября сообщалось, что 68-летняя писательница заразилась коронавирусом.